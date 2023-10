Academia paraense de karatê conquista 14 medalhas em torneio nacional no Maranhão

A Academia Budokukai, fundada pelo sensei Pedro Yamaguchi, com mais de 40 anos de tradição no karatê shotokan, enviou uma equipe de 7 atletas para competir na Copa Budô-Kan realizada em São Luís (MA). O torneio nacional ocorreu nos dias 14 e 15 de outubro no SESC Deodoro.

VEJA MAIS

Destasques

Apesar dos desafios financeiros que a academia enfrentou, os resultados que eles trouxeram para o estado do Pará foram notáveis. Ao todo, conquistaram 11 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Os atletas que se destacaram incluem Rebeca Barbosa, que ganhou 2 ouros e 1 prata, Rafael Bahia, com 3 medalhas de ouro, Samuel Bahia, com 1 ouro e 1 bronze, Laura Rebeca, com 2 medalhas de ouro, Suzana Yamaguchi, atual sensei da academia, com 1 ouro, e João Paulo Castelo Branco, que trouxe 2 ouros e 1 bronze. Essas conquistas permitiram à academia conquistar o título de vice-campeã geral do evento.

Vale ressaltar que João Paulo Castelo Branco já havia se consagrado campeão mundial ao vencer o campeonato em Buenos Aires no final de 2022.

Próximos desafios

Agora, a academia se prepara para o próximo desafio no Campeonato Pan-Americano de Karatê, que acontecerá em Olinda - PE, em dezembro. Quatro atletas da Budokukai foram convocados para representar o estado, mas estão em busca de patrocínio e qualquer tipo de ajuda para custear a viagem e as despesas de inscrição no torneio. Esses atletas são Davi Lira, de 9 anos, Laura Rebeca, de 10 anos, Rebeca Barbosa, de 19 anos, e João Paulo Castelo Branco, de 18 anos.