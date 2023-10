Com cinco medalhas, prêmio de Rebeca Andrade vale 13 minutos do salário de Neymar; saiba quanto é

A brasileira Rebeca Andrade se destacou no Mundial de Ginástica Artística realizado na Bélgica, conquistando um total de cinco medalhas - uma de ouro, três de prata e uma de bronze. No entanto, o prêmio em dinheiro que a ginasta recebeu equivale a aproximadamente R$ 23 mil, um valor modesto em comparação com outros esportes, como o futebol.

A Federação Internacional de Ginástica paga cerca de 3.916 francos suíços na premiação, o que equivale a R$ 22,1 mil na cotação atual. Internautas logo fizeram comparações com os salários pagos a atletas de futebol, como o de Neymar, que atualmente joga pelo Al-Hilal.

Rebeca recebe cerca de 13 minutos do salário do jogador, com um rendimento mensal de R$ 71,5 milhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 1,7 mil por minuto.

A maior parcela dessa premiação é destinada à medalha de prata no individual geral, que renderá 1.500 francos suíços, equivalente a R$ 8,5 mil. Além disso, Rebeca também receberá uma parte do prêmio de R$ 5,66 mil pela medalha de prata conquistada na competição geral por equipes.

No caso de Simone Biles, medalhista de bronze no solo e uma das maiores estrelas da ginástica, seu prêmio total ultrapassa 4.750 mil francos suíços, cerca de R$ 27 mil, graças às suas cinco medalhas conquistadas no Mundial.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)