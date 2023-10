Em dobradinha, Rebeca Andrade conquista prata e Flávia Saraiva leva bronze no solo do Mundial

Rebeca Andrade está conquistando tudo e fazendo história no Mundial de Ginástica da Antuérpia, a atleta de 24 anos abriu o último dia de competições, neste domingo (8), conquistando um bronze na trave, o único pódio que ainda não tinha. Logo em seguida, ela conquistou prata com seu novo solo embalada por hits de Anitta e Beyoncé, e em dobradinha com Flávia Saraiva, as ginastas brasileiras garantiram os dois degraus mais baixos do pódio, com a americana Simone Biles levando o ouro.

Com atuação das ginastas, o Brasil saiu do Mundial de Antuérpia com um novo recorde, seis medalhas: um ouro, de Rebeca Andrade no salto, três pratas e dois bronzes. A competição também foi marcada pela primeira vez que duas brasileiras dividiram o pódio, com Rebeca e Flávia Saraiva no solo.

“Foi o pódio mais especial. Há uns dias me fizeram a pergunta de com que ginasta eu queria dividir um pódio. A primeira e única pessoa que passou pela minha cabeça foi ela [Flávia]. É minha companheira, sempre torci muito por ela. É um prazer dividir o treino e esse pódio com ela”, disse Rebeca.

“É uma medalha muito importante para mim e para toda a equipe. É um sonho que está sendo realizado. Depois de tudo o que aconteceu comigo, cirurgia (no tornozelo), poder voltar e ganhar a medalha é indescritível, é dever cumprido, mesmo com dor e com toda batalha. É muito bom estar aqui”, completou Flávia.

A Seleção Brasileira de ginástica feminina já está garantida nas Olimpíadas de Paris 2024, após assegurar a vaga ainda na fase classificatória do Mundial. Lideradas por Rebeca Andrade, a equipe contou com as atletas Julia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.