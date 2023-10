Seleção Brasileira feminina de ginástica artística garante vaga por equipes nas Olimpíadas de 2024

A Seleção Brasileira feminina de ginástica artística garantiu a vaga por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, durante as classificatórias do Mundial da Antuérpia. Lideradas por Rebeca Andrade, que somou 164,297 pontos para assegurar a vaga, a equipe conta com as atletas Julia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.



Apesar de ainda estar na fase classificatória, a equipe brasileira garantiu a classificação estando provisoriamente na terceira posição, atrás apenas de Estados Unidos e Grã Bretanha. Ao todo, as nove primeiras seleções se classificam, e mesmo alternando de posição, já não existe possibilidade do Brasil perder a vaga.

Rebeca Andrade também já encaminhou sua vaga para a decisão do individual geral, prova na qual defende o título. Na prova, a paulista estreou seu novo solo ao som de “End of Time” de Beyoncé, “Movimento da Sanfoninha" de Anitta, e "Baile de Favela", música com a qual viralizou nas últimas Olimpíadas, e somou a nota de 14,633, garantindo a vaga na final.

A atleta também já está quase na final da prova de trave e salto, mas deve ficar de fora da briga nas barras assimétricas. Nas duas decisões pode competir com a compatriota Flávia Saraiva. Julia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira não alcançaram nenhuma final.