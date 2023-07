Paris 2024 revela design inovador da tocha olímpica, inspirado no Rio Sena; veja imagens

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 apresentou nesta terça-feira (25) o aguardado design da tocha olímpica que iluminará as terras francesas e além. O designer Mathieu Lehanneur foi o responsável pela concepção da tocha, que traz consigo três importantes pilares: Paris, Igualdade e Paz.

A representação de Paris está incorporada através do símbolo do Rio Sena, que flui pelas ruas e corações da cidade. Já a igualdade é simbolizada pela simetria das formas da tocha, ressaltando a busca por uma sociedade mais justa e equitativa. E, por fim, a paz é representada como um símbolo de generosidade e fraternidade, buscando propagar a mensagem de união e harmonia entre os povos.

Imagens da nova tocha olímpica

Tocha Olímpica Paris 2024 FOTO: AURELIEN MORISSARD/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FOTO: AURELIEN MORISSARD/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FOTO: AURELIEN MORISSARD/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Delphine Moulin, diretor de celebrações do comitê, destacou que serão produzidas 2000 tochas para o evento. Com um revezamento emocionante, 11000 pessoas estão programadas para carregar a tocha olímpica ao longo do trajeto. Contudo, uma parte desses privilegiados não poderá guardar a peça após a participação no revezamento.

A grande celebração dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 contará com a presença de mais de 10000 atletas de mais de 200 Nações. Marcando a contagem regressiva, nesta quarta-feira (26), serão comemorados 1000 dias até a cerimônia de abertura, que ocorrerá em 26 de julho de 2024, ao longo das margens do Rio Sena.

O trajeto da tocha olímpica será emocionante e abrangente, incluindo não apenas 400 cidades francesas, mas também cruzando os Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico para alcançar os territórios franceses de Guadalupe, Martinica, Polinésia Francesa, Reunião e Guiana Francesa.

A jornada da tocha começará com a cerimônia de acendimento em Olimpia e, após percorrer a Grécia, chegará finalmente à França. É importante lembrar que a chama olímpica representa o fogo sagrado, enquanto a pira olímpica é a chama que brilhará na cerimônia de abertura e será apagada no encerramento dos Jogos, simbolizando a continuidade e o fim da celebração esportiva mundial.