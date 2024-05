Reformulação: Remo deve contratar até seis jogadores após demitir Morínigo; veja as posições

O Remo deve anunciar, nos próximos dias, a contratação de cinco a seis jogadores para a Série C. Com os bastidores do clube fervendo desde o domingo (19), esta é mais uma medida da diretoria azulina para mitigar a crise, baixar os ânimos da torcida e melhorar o desempenho da equipe no Brasileiro . A informação foi confirmada pela reportagem com fontes de dentro do Leão Azul.

A tendência é que as contratações sejam para quase todos os setores do time, que tem carências na zaga, lateral-direita, meio de campo e ataque.

Os novos contratados devem repôr as saídas de atletas dispensados nas últimas semanas, como o zagueiro Ícaro, o lateral-esquerdo Nathan, o volante Renato Alves, o meia-atacante Sillas , além de iminente rescisão com o atacante Ribamar , principal alvo da torcida pelo excesso de gols perdidos - que deve ser anunciada ainda nesta terça ou quarta-feira.

Para piorar, um novo problema para a diretoria foi a grave lesão ligamentar no joelho do lateral-direito Thalys, vai perder o restante da temporada . O jogador é considerado um dos destaques do elenco ao lado do goleiro Marcelo Rangel e do meia Jaderson.

Crise no Baenão e troca de comando

Mais do que maus resultados, o Remo vem de uma sequência de atuações ruins. A avaliação é de que o paraguaio Gustavo Morínigo não vinha conseguindo fazer o time avançar em diversos quesitos técnicos e táticos, alternando poucos bons momentos dentro dos jogos e vários minutos de confusão e dispersão do time. O próprio treinador revelou, na entrevista coletiva após o empate sem gols com o Tombense, no último domingo, que sentia “muita vergonha” do desempenho da equipe .

VEJA MAIS

Morínigo acabou demitido no final da tarde de segunda (20) . A trajetória no Baenão teve 16 jogos, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 54% dos pontos disputados entre Campeonato Paraense, Copa Verde e Série C.

Porém, nem mesmo a demissão do treinador amenizou a crise instaurada no clube. Na noite desta segunda-feira (20) torcedores foram até a porta da sede social azulina, na Avenina Nazaré , protestar contra a gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.

O mandatário, o executivo de futebol Sérgio Papellin e o ex-presidente Fábio Bentes foram os principais alvos dos torcedores, que exibiram faixas a entoaram palavras de ordem do lado de fora da sede enquanto, no salão nobre, era realizada a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (Condel) com membros da diretoria executiva para explicações sobre a gestão do futebol.

Lista de treinadores

A diretoria quer acertar o quanto antes com um novo técnico. A intenção é que ele já esteja à beira do gramado na partida do próximo sábado, conta o Náutico, no Recife, pela 6ª rodada da Terceirona. Luizinho Lopes, Allan Aal, Léo Condé e Márcio Fernandes são alguns dos nomes cotados .