Rebeca Andrade apresenta novo solo com hits de Anitta e Beyoncé; assista

Após o sucesso da coreografia com o funk ‘Baile de Favela’, Rebeca Andrade apresentou sua nova coreografia nesta sexta-feira (29), no treino de pódio do Mundial da Antuérpia, em uma espécie de ensaio geral, exaltando novamente o ritmo com a cantora Anitta e incluindo um pouco de pop ao som de Beyoncé.

Em entrevista ao ge, a Campeã Olímpica afirmou que o principal objetivo é mostrar representatividade no trabalho. “Depois do Baile de Favela começamos a pensar qual seria a minha música solo. Foi um processo longo e a muitas mãos. Eu tinha algumas diretrizes: representatividade, mulheres e, claro, algo que me tocasse e que eu pudesse transmitir minha energia para todos. Espero que todos gostem. É um carinho ao Brasil, ao mundo e a todas as mulheres incríveis”, disse a atleta.



VEJA MAIS

A abertura da nova coreografia é com o hit ‘End of Time’ de Beyoncé, que logo em seguida é tomada pelo embalo do funk, mais uma vez, com ‘Movimento da Sanfoninha’ de Anitta. Ao final, uma pequena homenagem à coreografia que viralizou nas Olimpíadas de Tóquio, com um trecho de ‘Baile de Favela’.

Com treinos em segredo há alguns meses no CT do Time do Brasil, a ginasta contou com a ajuda de Rhony Ferreira, coreógrafo da seleção, e Bruna Martins, professora de balé e auxiliar técnica da seleção brasileira de ginástica rítmica, para a construção da nova coreografia.

Rebeca precisou mudar a coreografia após quatro anos para seguir regras da FIG (Federação Internacional de Ginástica). Na próxima segunda-feira (2), a ginasta se apresenta com o novo solo no Mundial da Antuérpia, o principal torneio pré-olímpico que deve distribuir 130 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.