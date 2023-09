Simone Biles confirma presença em Mundial de Ginástica e bate recorde nos EUA

Na noite de quarta-feira (20), a USA Gymnastics anunciou a convocação da equipe feminina dos Estados Unidos para o Mundial de ginástica artística na Antuérpia, marcado para iniciar em 30 de setembro. O anúncio trouxe também a notícia de que Simone Biles, aos 26 anos, estaria de volta ao cenário internacional. A campeã olímpica bate o recorde como primeira americana a disputar o Mundial pela sexta vez, consolidando seu status como a maior campeã mundial da história da modalidade.

No Mundial de ginástica, Simone fez história desde sua estreia, que aconteceu justamente na Antuérpia. Ao longo de suas participações, ela conquistou um total de 25 medalhas, incluindo 19 de ouro, batendo mais um recorde na ginástica artística. Além disso, a ginasta também ostenta sete medalhas olímpicas, e cinco delas são de ouro.

O retorno de Simone Biles ao cenário internacional é ainda mais significativo devido ao desafio que ela enfrentou nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Na época, a ginasta enfrentou uma condição chamada de "twisties", que afetou sua percepção corporal no ar. Ela desistiu de competir na fase individual para cuidar de sua saúde mental. No entanto, ela ainda conseguiu conquistar a prata por equipes e o bronze na trave. Após os Jogos, Simone Biles tirou um merecido período sabático e, em 2022, celebrou seu casamento com Jonathan Owens, jogador de futebol americano do Green Bay Packers.

Simone fez seu retorno no mês passado no US Classic e conquistou seu oitavo título nacional americano. Agora, ao lado das ginastas Shilese Jones, Leanne Wong, Skye Blakely e Joscelyn Roberson, ela representa a equipe dos Estados Unidos no Mundial de ginástica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)