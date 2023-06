Simone Biles voltará a competir após dois anos longe da ginástica

Após dois anos de sua retirada da competição nas Olimpíadas de Tóquio, a talentosa ginasta norte-americana Simone Biles está pronta para retornar ao mundo da ginástica.

Aos 26 anos de idade, Simone fará seu esperado retorno no US Classic, um evento que está programado para acontecer nos dias 4 e 5 de agosto, no estado de Illinois. A notícia foi oficialmente divulgada pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos.

“A inscrição no US Classic é necessária para participar do evento, mas não garante a participação”, ressaltou a instituição responsável pela modalidade.

VEJA MAIS

Foi nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, que Biles competiu pela última vez antes de sua pausa na carreira. A atleta tomou a decisão de dar um tempo para cuidar de sua saúde mental. Apesar das expectativas de vitória e ser a favorita da competição, Biles conquistou apenas uma medalha de prata na competição por equipe na trave.

Em 2022, ela celebrou seu casamento com Jonathan Owens, jogador de futebol americano do Green Bay Packers. Durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Simone Biles brilhou ao conquistar quatro medalhas. Com uma carreira de sucesso, a ginasta acumula um impressionante total de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 delas de ouro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)