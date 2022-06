Simone Biles e outras ginastas processam FBI em mais de 1 bilhão de dólares

A multimedalhista olímpica Simone Biles e outras três atletas da ginástica artística dos Estados Unidos estão processando o FBI em mais de U$1 bilhão por erro na investigação no caso de assédio e abuso sexual do médico esportivo Larry Nassar. De acordo com o processo, o órgão não teria respondido às alegações contra Nassar com a urgência necessária.

De acordo com as atletas, o FBI sabia de denúncias contra Nassar em 2015, mas não tomou as providências necessárias na época. A denúncia afirma que Nassar continuou praticando assédio contra ginastas por mais um ano sem ser punido, após o FBI ter conhecimento do caso.

Ao todo foram 150 vítimas do médico esportivo, que trabalhava com a seleção norte-americana de ginástica olímpica. Nassar foi condenado em uma pena de 40 a 175 anos de prisão pelos casos de abuso e assédio sexual em 2018. O ex-médico, no entanto, já cumpria pena de 60 anos após ser denunciado por possuir materiais de pornografia infantil em 2017.

A investigação contra Nassar foi iniciada em 2016 e teve seu fim decretado apenas em 2018. O ex-médico cumpre pena em uma penitenciária na Flórida.