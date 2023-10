Brasileira Rebeca Andrade conquista ouro no salto no Mundial de ginástica artística feminino

A brasileira Rebeca Andrade mostrou mais uma vez suas habilidades ao conquistar a medalha de ouro no salto no Mundial de Ginástica Artística, realizado na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Na manhã deste sábado (7), a performance da ginasta a colocou no lugar mais alto do pódio, superando até mesmo a atleta norte-americana Simone Biles.

Ela realizou dois saltos perfeitos, com destaque para sua primeira tentativa, que lhe rendeu uma nota de 15.000 pontos. Confiante, a brasileira administrou seu segundo salto, conquistando 14.500 pontos. A média final de 14.750 foi o suficiente para garantir o primeiro lugar.

Com essa vitória, ela se tornou a primeira ginasta do país a conquistar três medalhas em uma única edição de Mundial. Além do ouro no salto, ela já havia garantido uma medalha de prata no individual geral e outra prata no solo.

Simone Biles, que liderou a competição até o último momento ficou em segundo lugar com a nota final de 14.549. O terceiro lugar ficou com a coreana Yeo Seojeong, com a média final de 14.416.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)