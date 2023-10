Brasil conquista prata inédita em disputa por equipes no Mundial de ginástica artística feminino

A equipe feminina brasileira de ginástica artística, após uma boa performance nas classificatórias, garantiu uma medalha de prata inédita nesta quarta-feira (4), no Mundial da modalidade.

Com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, o time brasileiro brilhou no solo e no salto, acumulando um total de 165.530 pontos. O ouro ficou com os Estados Unidos, que contou com o retorno de Simone Biles à equipe. A terceira posição foi conquistada pela equipe francesa, que obteve 164.064 pontos.

Por iniciar pelos aparelhos que tinha mais dificuldade, o Brasil começou brigando pelo quinto lugar. No entanto, as apresentações no solo e no salto impulsionaram a equipe para a prata.