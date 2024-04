Após atingir marco histórico na carreira, astro da NBA revela estar com paralisia facial

O jogador Joel Embiid, do 76ers, atingiu uma marca história na carreira na última quinta-feira (25), quando marcou 50 pontos nos playoffs da NBA contra o New York Knicks. Após o feito, o pivô revelou em entrevista que está lidando com Paralisia de Bell.

A doença, caracterizada como disfunção no nervo facial que provoca o enfraquecimento dos músculos da face e a paralisia de um dos lados do rosto, chegou a afetar a visão do astro do basquete.

“Acho que tudo começou um ou dois dias antes do jogo com o Miami. Tive fortes enxaquecas e pensei que não era nada. É muito chato, você sabe, com o lado esquerdo do meu rosto, minha boca e meu olho. Então tem sido difícil. Mas eu não desisto, tenho que continuar lutando”, contou.

VEJA MAIS

O pivô da franquia da Philadelphia, apesar do problema de saúde, deixou a partida confiante de que vai continuar ajudando a equipe em uma possível virada contra os Knicks, nos playoffs.

“Tive sorte de ter acertado alguns arremessos. Mas, você sabe, tenho que continuar aguentando, com pressão ou não. Tenho que continuar confiando em mim mesmo, principalmente porque as habilidades físicas são um tanto limitadas”, afirmou.