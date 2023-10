Pan 2023: Mulheres quebram recorde histórico de medalhas de ouro

Na reta final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago as mulheres da delegação brasileira mostram que vieram para quebrar marcas. Já foram 20 medalhas de ouro conquistadas, superando o antigo recorde de 17 nos Jogos de Lima, no Peru, quatro anos atrás. A tendência é que até domingo o Brasil conquiste mais medalhas de ouro, com grande presença feminina no lugar mais alto do pódio.

Nos próximos dias entrarão em disputa a ginástica rítmica, onde as meninas do Brasil despontam como favoritas, sendo três por equipe e cinco individuais. A modalidade é a única onde apenas mulheres podem competir, sem contar que ainda há provas de atletismo, esgrima e vela, onde novamente o Brasil é favorito.

SAIBA MAIS



Antes das 17 medalhas de ouro em Lima, o Brasil conquistou 14 ouros em Toronto, em 2015, e 15, nas edições de Guadalajara, em 2011, e Rio de Janeiro, em 2007.

Medalhas de ouro do feminino



Equipe (Basquete)

Equipe (Handebol)

Izabela Rodrigues (Atletismo - lançamento do disco)

Caroline "Naka" (Boxe- até 50kg)

Jucielen Romeu (Boxe - até 57kg)

Beatriz Ferreira (Boxe até 60kg)

Bárbara Santos (Boxe até 66kg)

Ana Satila (Canoagem slalom - C1)

Ana Satila (Canoagem slalom - cross)

Rebeca Andrade (Ginástica artística- trave)

Rebeca Andrade (Ginástica artística- salto)

Alexia Nascimento (Judô - até 48kg)

Larissa Pimenta (Judô - até 52kg)

Rafaela Silva (Judô- até 57kg)

Samanta Soares (Judô- até 78kg)

Laura Pigossi (Tênis - simples)

Laura Pigossi/Luisa Stefani (Tênis- duplas)

Ana Patrícia/Duda (Vôlei de praia)

Tatiana Weston Webb (Surfe)

Rayssa Leal (Skate)