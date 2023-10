Pan 2023: Brasil fatura quatro medalhas de ouro nas finais do boxe; veja mais

O Brasil continua fazendo bonito nos jogos Pan-Americanos, disputados em Santiago, no Chile. Nesta sexta-feira (27), a equipe do boxe feminino faturou nada menos que quatro medalhas de ouro, com as atletas Bia Ferreira, Caroline Almeida, Jucielen Romeu e Bárbara Santos.

Caroline Almeida fez uma atuação espetacular ao enfrentar Jennifer Lozano, dos Estados Unidos, na categoria até 50 kg. Demonstrando um desempenho impressionante, ela não deu chances à adversária e conquistou a medalha de ouro.

No ringue, a pugilista começou com autoridade, impondo-se desde o primeiro round e vencendo por 4 a 1. Ela manteve a estratégia nos rounds seguintes, demonstrando grande eficiência nos contra-ataques. No segundo round, venceu por 5 a 0 e repetiu o feito no terceiro, consolidando sua vitória e garantindo o ouro para o Brasil.

Bia Ferreira com o ouro. (REINALDO REGINATO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Pela manhã, Bia Ferreira já havia vencido na categoria até 60 kg. Além disso, Tati Chagas e Keno Marley também contribuíram para o desempenho brasileiro, conquistando medalhas. Tati Chagas ficou com a prata na categoria até 54 kg, enquanto Keno Marley brilhou na categoria masculina até 92 kg, garantindo mais uma medalha para o Brasil.

SAIBA MAIS



Outra brasileira no ringue, Jucielen Romeu também brilhou, enfrentando a colombiana Valeria Mendonza na categoria até 57 kg. Apesar de um começo desafiador, em que sua adversária tentou manter distância devido à envergadura, Jucielen logo encurtou a distância e dominou a luta.

Ela venceu o primeiro round por 5 a 0 e no segundo, com golpes precisos, deixou Valeria tonta, vencendo por 4 a 1. No terceiro round, manteve o nível e conquistou mais um 5 a 0, assegurando a medalha de ouro. Na categoria até 66kg, Bárbara Santos precisou suar a camisa, mas também venceu Morelle McCane, dos Estados Unidos e assegurou a quarta medalha de ouro.