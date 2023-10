Boxeador paraense vence luta contra argentino e avança à final no Pan-Americano; veja

O lutador de boxe paraense Michael Douglas da Silva saiu vencedor da luta contra o argentino Ramon Quiroga, pela semifinal da categoria até 51 quilos, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A vitória veio por pontos (10 x 9 / 9 x 10 / 10 x 9). Com o resultado, Michael garantiu vaga na finalíssima da categoria contra o dominicano Yunior Alcantara Reyes, nesta sexta-feira (27).

A luta dividida em três rounds começou bastante truncada, com o brasileiro aplicando bons golpes e utilizando constantemente a esquiva, enquanto o argentino tentava aproveitar os contragolpes, a maioria sem sucesso. Por todo primeiro round Michael manteve boa distância e variou a troca de golpes, buscando sempre a linha de cintura do adversário. Ao final, os juízes deram vitória do paraense por 10 a 9.

No segundo round Ramon Quiroga foi ligeiramente melhor e conseguiu conectar alguns golpes, sobretudo na parte de cima. Michael, por sua vez, baixou mais a guarda, tornando a luta bem franca, com vitória para o argentino por 10 a 9. No terceiro e último, Michael Douglas manteve a pegada agressiva, encurralando por várias vezes o adversário nas cordas. A luta ainda foi paralisada para atendimento a Ramon, que apontou um pequeno corte no supercílio. Depois de uma longa e franca trocação de socos, os dois lutadores encerram a luta, e, por decisão dos juízes, Michael Douglas foi declarado o vencedor. Confira:

Antes de chegar na grande final da categoria até 51kg, Michael Douglas enfrentou outra pedreira e saiu vitorioso, contra o venezuelano Keimberth José Gonzalez Solorzano.

Currículo

Michael Douglas da Silva Trindade é paraense e reside na cidade de Marituba, na Grande Belém. Começou a carreira no boxe em 2006 e desde então vem acumulando títulos, sendo tetracampeão paraense entre os anos de 2017 e 2020. No ano seguinte foi convocado para Confederação Brasileira de Boxe e competiu em Belgrado, Sérvia, alcançando o 5º lugar no ranking mundial. Ano passado foi vice-campeão brasileiro e ganhou a medalha de bronze nos Jogos Abertos de São Paulo, se destacando entre os melhores pugilistas do Brasil e do mundo.