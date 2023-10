Lucas Verthein conquista medalha de ouro histórica para o Brasil nos jogos Pan-Americanos 2023

O brasileiro Lucas Verthein entrou para a história do remo ao colocar fim no jejum de 36 anos do Brasil na categoria. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), o atleta completou a prova em 6min58s76 e garantiu o lugar mais alto do pódio, que não era alcançado pelo país desde 1987.

O último ouro no esporte foi conquistado pelos irmãos Ricardo e Ronaldo de Carvalho nos Jogos Pan-Americanos de Indianópolis, em 1987, na modalidade “dois cem”.

Na manhã desta quarta-feira (25), Verthein ultrapassou o americano James Plihal (6min59s93) e o mexicano Juan Rodriguez (7min01s27). Além da vitória para o país após a pausa de 36 anos, o brasileiro também comemora ao ser o primeiro campeão pan-americano brasileiro do skiff simples masculino.

"Esse resultado representa um marco na história do nosso remo brasileiro, o início de uma nova história. Agradecer por estar vivendo esse momento, a todo mundo que esteve envolvido nessa vitória, que pode estar com a gente, acreditando nesse ouro. É histórico, é para o Brasil e é tudo. Agora eu quero mais, quero Paris, quero a medalha olímpica e estará todo mundo trabalhando muito, assim como eu", disse o atleta.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Heloá Canali)