Jogos Pan-Americanos 2023: Brasil vence México e disputa medalha de ouro no vôlei feminino

O Brasil venceu o México por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 22/25, 27/25, 22/25 e 15/13, na semifinal do vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, na última quarta-feira (25). Com a vitória, a equipe brasileira garantiu vaga na final e vai em busca do ouro, que não vem desde 2011, em Guadalajara.

A final do vôlei feminino do Pan será disputada nesta quinta-feira (26), às 20h, contra a República Dominicana. Enquanto o Brasil, comandado pelo técnico Paulo Coco, tenta conquistar o ouro após 12 anos, a equipe adversária vai em busca do bicampeonato consecutivo, desde que venceram em 2019.

Jogo contra o México

O Brasil começou o jogo muito bem e venceu o primeiro set com facilidade, por 25 a 17. No segundo set, o México reagiu e empatou a partida, vencendo por 25 a 22. No terceiro set, as brasileiras dominaram novamente e venceram na marra, por 27 a 25. No quarto set, as mexicanas voltaram a se impor e venceu novamente, por 25 a 22. No tie-break, o Brasil mostrou força de vontade e fechou a partida por 15 a 13, garantindo a vaga na final.

Sabrina foi o grande destaque do Brasil, com 24 pontos. Tainara, que entrou na ponta, também se destacou, com 12 pontos. Pelo México, Rivera e Castro foram as principais pontuadoras, com 16 e 14 pontos, respectivamente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)