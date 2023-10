Poupado por lesão, boxeador paraense está fora da final no Pan de Santiago

O boxeador paraense Michael Douglas Trindade avançou para a final do Pan de Santiago, na categoria até 51kg, mas não disputará a decisão devido a lesões antigas. Ele perderá por W.O., uma vez que a passagem para a final já garantiu a vaga olímpica para Paris 2024, e a opção foi poupá-lo, assim como o paulista Abner Teixeira na categoria acima de 92kg.

Michael Douglas tem uma lesão no ligamento colateral ulnar do braço desde 2021. Apesar de tratá-la, voltou a sentir dores nas quartas de final, no Chile. Ele lutou na semifinal com dificuldades, garantindo pelo menos a medalha de prata e o passaporte para Paris 2024. Abner Teixeira, medalhista olímpico, está lidando com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) total no joelho direito há dois meses. Ele segue um tratamento conservador, pois uma cirurgia neste momento poderia impedi-lo de participar das Olimpíadas, com uma recuperação estimada em cerca de sete meses.

"Seria imprudente da nossa parte colocar Michael Douglas para lutar hoje, podendo agravar uma lesão que já estava curada. Não há condições para a luta. Abner também enfrenta uma situação semelhante. Ele está em tratamento há dois meses, com estabilidade, e estava apto para as lutas com proteção. No entanto, não queremos correr o risco de agravar sua condição. Quando chegar em Paris, terá passado 11 meses em tratamento conservador. Ele veio para cá com o objetivo de se classificar, realizando fisioterapia intensiva de manhã e tarde todos os dias. Agora, após a classificação, será poupado para não prejudicar nossa estratégia para Paris", explicou o técnico da seleção brasileira, Mateus Alves, ao GE.

O Brasil alcançou as semifinais em 12 das 13 categorias do boxe no Pan, garantindo assim 12 pódios, quebrando o recorde anterior da equipe brasileira no Pan de 1963, em São Paulo, quando conquistaram nove medalhas. Comparativamente, Canadá, Colômbia e EUA ganharam seis medalhas cada. O recorde de medalhas de ouro também permanece inalterado desde os Jogos na capital paulista, há 60 anos, quando o Brasil conquistou três ouros. Em Santiago, o Brasil chegou a nove finais e ainda pode conquistar sete medalhas de ouro.