Pan 2023: Brasil garante hegemonia no vôlei de praia e leva ouro no masculino e feminino

Na noite desta sexta-feira, o Brasil brilhou nos Jogos Pan-Americanos ao conquistar mais duas medalhas de ouro. Na emocionante final do vôlei de praia feminino, a dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda superou as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 0 (22/20 e 21/18). Enquanto isso, no masculino, George e André enfrentaram uma forte resistência dos cubanos Alayo e Diaz, mas saíram vitoriosos por 2 sets a 1 (21/12, 19/21 e 15/13) na final.

Na disputa feminina, Ana Patrícia e Duda protagonizaram um primeiro set acirrado, com a parcial empatada em 20 pontos e indo até 22. No entanto, o Brasil mostrou sua força mental ao fechar esse difícil set, o que lhes deu confiança para controlar o jogo com mais tranquilidade no segundo set.

Com essa vitória, o Brasil assegurou seu quarto título consecutivo no vôlei de praia feminino nos Jogos Pan-Americanos.

Masculino

No torneio masculino, George e André começaram com uma vitória tranquila no primeiro set contra os cubanos, com uma vantagem de nove pontos. No entanto, os cubanos se recuperaram no segundo set, vencendo por 21 a 19 após um início equilibrado.

André e George garantem mais um ouro para o Brasil. (MAURO PIMENTEL / AFP)

No tiebreak, os brasileiros enfrentaram mais um desafio duro, mas mostraram resiliência e venceram por 15 a 13. Com essa vitória, o Brasil conquistou seu terceiro título consecutivo no vôlei de praia masculino nos Jogos Pan-Americanos.

História

Com esses resultados, o Brasil alcançou o feito histórico de conquistar o ouro no vôlei de praia masculino e feminino no mesmo Pan-Americano após 12 anos. A última vez que esse feito foi alcançado foi na edição de 2011, em Guadalajara. A vitória dupla representa o talento e a dedicação dos atletas brasileiros, consolidando o país como potência no vôlei de praia pan-americano.