Derrota do México para a Colômbia leva Brasil para a final inédita no beisebol no Pan de Santiago

Sem ter entrado em campo nesta quinta-feira (26), a seleção brasileira de beisebol conseguiu o feito inédito de chegar a uma final na modalidade em edições dos Jogos Pan-Americanos. Com a vitória da Colômbia sobre o México, o time carimbou o passaporte para a disputa da medalha de ouro.

Invicto no Pan de Santiago, o Brasil foi favorecido com o resultado de 10 a 2 em favor dos colombianos. Antes da final, no entanto, o time cumpre tabela nesta sexta-feira (27), justamente contra o México, em embate do quadrangular.

A seleção fez uma campanha histórica neste Pan, avançando ao quadrangular final na liderança do grupo B, o que lhe valeu uma vantagem de uma vitória à frente das demais. O Brasil agora aguarda a definição do segundo finalista. A grande final será no sábado, às 15 horas.