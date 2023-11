Em Belém, ídolo do basquete Oscar Schmidt recebe camisas do Paysandu

O ex-jogador de basquete e ídolo brasileiro Oscar Schmidt estava em Belém para participar da Feira Pará Negócios, como uma das principais atrações do evento, compartilhando sua trajetória de sucesso no esporte. Aproveitando a passagem do ex-atleta pela capital paraense, o Paysandu presenteou Schmidt com a nova camisa de basquete da equipe bicolor, além da camisa de futebol do time.

Os presentes personalizados foram entregues pelo vice-presidente bicolor, Fred Cabral, que se encontrou com o ex-jogador.

Durante a participação na Feira, realizada no último final de semana, no Hangar, Schmidt chegou a comentar sobre a disputa do Pré-Olímpico de Basquete feminino, que vai ser realizado em Belém, no início de 2024. “Uma forma de estimular o nosso time, com uma torcida vibrante do Norte, como é o povo paraense”, disse.