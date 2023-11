NBA: brasileiro Gui Santos estreia com os Warriors, mas equipe tropeça mais uma vez e perde

A ajuda do ala brasileiro Gui Santos não foi o suficiente para que o Golden State Warriors revertesse a onda de derrotas que vem sofrendo na NBA, e a equipe perdeu, na última quinta-feira (16), para o Oklahoma City Thunder, por 128 a 109.

Stephen Curry, uma das principais estrelas dos Warriors atualmente, está fora por conta de uma lesão, enquanto está fora Draymond Green por suspensão, por dar uma gravata em um rival no início da semana. Com os desfalques, Jonathan Kuminga foi quem liderou a equipe, com 21 pontos.

Gui Santos foi um dos destaques positivos para a equipe de São Francisco, mesmo não tendo sido o suficiente para a vitória. Em quadra por quase quatro minutos, o ala contribuiu com dois pontos, três rebotes e uma assistência.

Com a derrota, a sétima em 13 jogos, o Golden State caiu para oitavo lugar da tabela da Conferência Oeste.

Brasileiros na NBA

Jogando com o número 15, Gui Santos é o 19º brasileiro a disputar a maior liga de basquete do mundo. Com apenas 21 anos, o brasiliense é destaque desde que começou, e com influência em casa, por ser filho de Deivisson, ex-jogador do Novo Basquete Brasil (NBB), sua carreira foi se moldando e caminhando para o sucesso.

A NBA não tinha um brasileiro na liga desde 2009, quando Didi Louzada entrou oficialmente na competição pelo Atlanta Hawks, na 35ª posição do draft. O de melhor posição, até hoje Nenê Hilário, que em 2002, ano em que Gui Santos nascia, alcançou a sétima posição do draft e fez história na liga.

Confira os brasileiros que já atuaram na NBA:

Marquinhos Abdala - Portland Trail Blazers, 1976

Oscar Schmidt - New Jersey Nets, 1984

- New Jersey Nets, 1984 Rolando Ferreira - Portland Trail Blazers, 1988

Nenê Hilário - New York Knicks, 2002

- New York Knicks, 2002 Leandro Barbosa - San Antonio Spurs, 2003

Rafael Araújo - Toronto Raptors, 2004

Anderson Varejão - Orlando Magic, 2004

Marcus Vinícius - New Orleans/Oklahoma City Hornets, 2006

Tiago Splitter - San Antonio Spurs, 2007

Paulão Prestes - Minnesota Timberwolves, 2010

Fab Melo - Boston Celtics, 2012

Lucas Nogueira - Boston Celtics, 2013

Raul Neto - Atlanta Hawks, 2013

Bruno Caboclo - Toronto Raptors, 2014

Didi Louzada - Atlanta Hawks, 2019

Gui Santos - Golden State Warriors, 2022