NBA: Draymond Green é suspenso por cinco partidas após agressão

Draymond Green, ala-pivô do Golden State Warriors, foi suspenso por cinco jogos pela NBA após agarrar o pescoço do francês Rudy Gobert, jogador do Minnesota Timberwolves, em uma confusão generalizada entre as duas equipes na noite da última terça-feira (14).

Com uma grande lista de problemas disciplinares na liga, Draymond deve perder jogos importantes: dois contra o Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Phoenix Suns e San Antonio Spurs. O ala-pivô também deve deixar de receber US$ 770 mil em salários no período em que ficará sem jogar. Essa é a segunda vez que o atleta é expulso de uma partida na temporada 2023/24. Ao longo de sua trajetória pela NBA, Green já acumulou multas que totalizam aproximadamente US$ 2.2 milhões.

VEJA MAIS



Três jogadores envolvidos na briga também foram multados: Rudy Gobert, Klay Thompson e Jaden McDaniels, que deverão desembolsar 25 mil dólares cada um. A confusão começou quando Klay Thompson, do Golden State Warriors, e Jaden McDaniels, dos Wolves, se desentenderam em quadra e começaram a se empurrar. Logo o conflito escalou quando Draymond Green chegou e deu uma gravata em Gobert, levando o pivô francês ao chão.