Confusão generalizada na NBA: Draymond Green é expulso após agredir Rudy Gobert durante jogo; vídeo

O jogador Draymond Green, ala-pivô do Golden State Warriors, causou alvoroço na NBA ao ser expulso após aplicar uma gravata no pivô francês Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. O incidente ocorreu durante uma confusão generalizada entre os atletas das duas equipes, culminando na expulsão de três jogadores.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Raptors x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/11) pela NBA]]

[[(standard.Article) Wizards x Mavericks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/11) pela NBA]]

A partida, encerrada na madrugada desta quarta-feira, registrou a vitória dos Wolves por 104 a 101. A confusão teve início quando os jogadores Klay Thompson e Jaden McDaniels se desentenderam em quadra, trocando empurrões. A situação escalou quando Draymond Green se envolveu, aplicando uma gravata em Gobert, que foi ao chão.

Após tentativas de separar os jogadores e membros da comissão técnica, os árbitros revisaram o conflito. Como resultado, três jogadores foram expulsos: Draymond Green e Klay Thompson, representando os Warriors, e Jaden McDaniels, dos Timberwolves. O episódio agitado marcou o confronto, deixando uma intensa rivalidade em evidência.