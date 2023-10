Pré-olímpico de Basquete: Seleção Brasileira feminina tem grupo definido para jogos em Belém

Já está definido o grupo do Brasil no Pré-olímpico de Basquete Feminino que será realizado em Belém em fevereiro de 2024. O sorteio realizado pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), nesta quinta-feira (5), definiu que as rivais das brasileiras serão as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha.

As quatro equipes disputam três vagas direto para as Olimpíadas de Paris no próximo ano, na Arena Guilherme Paraense, ou como é mais conhecida, Mangueirinho, parte do complexo do Mangueirão.

Ao todo são 16 países disputando o pré-olímpico, com Estados Unidos e França atuando mesmo já classificados para as Olimpíadas, com o primeiro por conta da classificação mundial, e o segundo por ser anfitrião da disputa. As outras seleções, disputam outras três chaves em Antuérpia, na Bélgica, Sopron, na Hungria, e Xi'an, na China.