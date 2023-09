Pré-Olímpico de Basquete 2024: Brasil tem chances de classificação; saiba quem são os adversários

Eliminado da Copa do Mundo de Basquete pela Letônia, o Brasil ainda tem chances de classificação para as Olimpíadas de 2024, por intermédio do Pré-Olímpico de Basquete. Na competição, a equipe comandada por Gustavo De Conti deve disputar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, que já tem 20 países confirmados.

O torneio contará com 24 países, no total. Os quatro restantes serão definidos a partir da Copa do Mundo, que tem as seguintes seleções em disputa pelas quartas de final: Itália x EUA, Alemanha x Letônia, Lituânia x Sérvia e Canadá x Eslovênia.

Os adversários da seleção brasileira começam a ser definidos a partir desta terça-feira (5). Pela competição, as seleções da Austrália, Sudão do Sul, Estados Unidos, Canadá, Japão e a sede, França, já estão garantidas nas Olimpíadas 2024.

Seleções no Pré-Olímpico

Egito

Porto Rico

Nova Zelândia

Espanha

Montenegro

Brasil

República Dominicana

Grécia

Geórgia

Finlândia

Líbano

Filipinas

México

Angola

Costa do Marfim

Camarões

Bahamas

Bahrein.

Polônia

Croácia

Até o momento, a FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) não definiu as datas e a sede do torneio.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)