Jogador de futebol amador morre durante partida com amigos no interior de Santa Catarina

Na noite da última sexta-feira (1), o jogador de futebol Alex Laureano, de 29 anos, perdeu a vida enquanto participava de uma partida com amigos em Brusque, no Vale do Itajaí, interior catarinense. O irmão da vítima relatou que Alex sofreu um infarto após passar mal durante o jogo.

Por volta das 21h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na rua Gustavo Richad, no Centro II. Os socorristas iniciaram manobras de ressuscitação na vítima, e o Serviço de Urgência e Emergência (SAMU) também foi chamado. No entanto, lamentavelmente, Alex Laureano não resistiu e faleceu no local.

Laureano havia se mudado para Santa Catarina há quatro anos e estava atualmente integrando os elencos das equipes Sem Futuro e Resenha, ambas participando de campeonatos amadores pelo Estado.

VEJA MAIS



Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram sua tristeza pela perda do atleta. "Agora só restam boas lembranças e saudade. Só virtudes para enaltecer essa pessoa maravilhosa que você foi", escreveu um amigo em homenagem a Alex.

A família está enfrentando o desafio de arrecadar R$ 18 mil para viabilizar o traslado do corpo de Alex Laureano de volta à sua cidade natal, Itabuna, na Bahia. Parentes e amigos uniram esforços e lançaram uma campanha de financiamento coletivo online para angariar os fundos necessários.