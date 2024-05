Após climão, mãe de Endrick volta a postar foto sem a nora, mas sem cortá-la

Após a namorada do filho, Gabriely Miranda, de uma foto em seu perfil de rede social após uma participação no programa "Conversa com Bial", a mãe do jogador Endrick, Cíntia Ramos, tentou acalmar as discussões nas redes sociais sobre a suposta tensão na família. Em uma história no Instagram, ela compartilhou uma foto na qual Gabriely não aparece.

Isso porque, na foto original, a modelo foi claramente removida. Na imagem, estão presentes Cíntia, Endrick, Pedro Bial e o pai do jogador, Douglas Ramos. No entanto, é possível notar o braço da namorada sobre o ombro do jogador do Palmeiras.

Entrevista do atleta ao Pedro Bial gerou polêmica nas redes sociais (Reprodução Instagram)

A foto completa está no perfil de Douglas, que também repostou a história do pai, na qual Gabriely está presente na íntegra. Cíntia, então, postou uma foto mais ampla, na qual ela realmente não está presente, talvez sugerindo um equívoco. Ela ainda escreveu: "Que honra estar ao lado desse ícone da TV (Bial). Aplausos para as redes sociais".

A atitude da mãe de Endrick evidenciou a existência de tensão entre ela e a nora, algo que não parece ocorrer com o sogro, por exemplo.

Várias pessoas também destacaram um momento desconfortável entre as duas no "Conversa com Bial", que aconteceu na última segunda-feira, quando o apresentador as questionou sobre a possibilidade de Gabriely ir morar com o jovem atacante em Madri. "Será? É uma incógnita ainda", respondeu a namorada.