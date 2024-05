São Paulo vence fora de casa e garante vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

O São Paulo conseguiu uma vitória importante ao superar a altitude de Calama e virar o jogo contra o Cobresal, vencendo por 3 a 1, garantindo vaga nas oitavas de final da Libertadores de forma antecipada. Coelho abriu o placar para os chilenos, mas Luciano igualou o marcador e Nestor, pouco tempo após entrar em campo, virou para o Tricolor na segunda etapa. Calleri ainda marcou um belo gol para consolidar a vitória.

Com esse resultado, o São Paulo alcançou os 9 pontos no Grupo B e já não pode ser ultrapassado matematicamente, faltando duas rodadas para o fim. Agora, o objetivo é assumir a liderança do grupo, atualmente ocupada pelo Talleres, que também venceu nesta rodada e chegou aos 10 pontos, garantindo sua classificação.

Na próxima semana, os clubes retornam às disputas pela Libertadores. O São Paulo enfrentará o Barcelona-EQU em casa na quinta-feira (16), enquanto o Cobresal enfrentará os líderes da chave dois dias antes, fora de casa.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, houve falhas, gols e um lance inacreditável. O Cobresal abriu o placar após um erro do São Paulo, mas Luciano empatou após uma bela jogada de Michel Araújo. O camisa 10 teve a chance de virar o jogo antes do intervalo em uma situação de um contra um com Requena, porém, tentou encobrir o goleiro e facilitou as coisas para o adversário...

Na segunda etapa, a estrela de Zubeldía brilhou e Calleri marcou um golaço: em um cenário bastante disputado, o técnico fez duas substituições, colocando Galoppo e Nestor em campo, e em menos de três minutos, viu os meio-campistas decidirem — o argentino deu o passe para o brasileiro marcar e virar o jogo. Calleri ainda acrescentou um belo gol pouco antes do apito final.

Gols e destaques

Mesmo atuando fora de casa, o São Paulo começou o jogo priorizando a posse de bola e neutralizando os ataques dos chilenos. Nos primeiros 20 minutos, o ataque do time de Zubeldía não foi efetivo, com Alisson e Luciano tentando finalizações de longa distância, mas sem acertar o alvo.

Com o passar do tempo, os mandantes reagiram e abriram o placar após um erro de passe de Alisson: Franco García cruzou para Mesias, que tocou para Coelho marcar na pequena área: 1 a 0.

O São Paulo se recuperou e voltou a controlar o jogo, criando oportunidades que animaram os torcedores brasileiros presentes no estádio. Primeiro, Luciano exigiu uma boa defesa de Requena e depois Michel Araújo acertou o travessão. Foi essa dupla que protagonizou o gol de empate aos 37 minutos: Michel Araújo fez uma bela jogada e encontrou Luciano, que finalizou com força: 1 a 1.

Pouco antes do intervalo, o São Paulo teve uma chance clara desperdiçada por Luciano, que ficou cara a cara com o goleiro, mas tentou uma finalização cavada e facilitou a defesa.

No segundo tempo, os visitantes começaram em um ritmo mais lento e, diante das investidas dos chilenos, Zubeldía fez três substituições: Nestor, Galoppo e Erick entraram em campo. A mudança deu resultado rápido, com Galoppo dando o passe para Nestor marcar um golaço: 2 a 1.

O São Paulo ampliou a vantagem aos 38 minutos, quando Erick lançou para Calleri. O atacante tentou uma finalização por cobertura, acertando o travessão, mas aproveitou o rebote de cabeça e marcou antes de sair de campo com dores: 3 a 1.