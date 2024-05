Equipe do Flamengo é recebida com protestos de torcedores em aeroporto após derrota na Libertadores

Após a derrota de 1 a 0 para o Palestino, pela Libertadores, a equipe do Flamengo foi alvo de diversas críticas, principalmente quanto ao sistema defensivo. Nesta quarta-feira(08) o elenco desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 6h30, quando foi recebido por protestos de torcedores que reclamavam sobre o desempenho do dos jogadores.

Cerca de 10 torcedores se reuniram e lançaram ofensas contra a equipe:

“13 dias do salário desses caras é um ano do Palestino” gritou um dos torcedores.

Pedro, o centroavante, foi um dos alvos da insatisfação dos torcedores e chegou a ser chamado de “fominha”. Já o uruguaio De La Cruz foi o único a receber comentários positivos sobre sua atuação dentro de campo.

“Nem Noé carregou tanto animal quanto o De la Cruz” gritou um torcedor

Bruno Henrique ainda chegou a se aproximar dos torcedores para ouvir as reclamações:

“Não estou peitando ninguém, estou falando normal. Nós vamos melhorar” disse o atacante em resposta aos protestos



A segurança foi reforçada para conter o protesto e houve a presença de policiais militares. A equipe saiu pelo saguão do aeroporto e os protestos foram direcionados. O técnico Tite, também foi alvo de críticas por conta das escalações, mas optou por usar outra saída para deixar o local.

O Flamengo foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0, nesta quarta-feira (7), no estádio Francisco Rumoroso, no Chile. O Clube é o terceiro colocado do Grupo E somando apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. O Rubro-Negro segue fora da zona de classificação às oitavas e decidirá a vaga nos jogos contra Bolívar, dia 15, e Millionarios, dia 28, ambos no Maracanã.

(Alice Mendonça, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)