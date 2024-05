Flamengo marca golaço e empata com Bragantino pelo Brasileirão; veja o gol

O Red Bull Bragantino e o Flamengo empataram por 1 a 1 no jogo deste sábado (4) pela quinta rodada do Brasileirão, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Paulo Henrique cabeceou a bola e garantiu o placar de 1 a 0 para o Massa Bruta, mas Bruno Henrique empatou para o Flamengo aos 33 minutos do segundo tempo. Veja o lance:

GOL DO FLAMENGO!



SAIU! Lançamento FANTÁSTICO do De La Cruz e finalização do Bruno Henrique, que agora supera Cleiton!



RB Bragantino 1 x 1 Flamengo



🏆 5ª rodada do Brasileirão Série A



🎥 Premiere pic.twitter.com/ylLV9CIIEV — Goleada Info (@goleada_info) May 4, 2024

Com o placar, o Bragantino chega à terceira colocação, com 9 pontos. Na última rodada, havia empatado por 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa, e já acumulava seis partidas sem perder.

Já o Flamengo passou para a quarta posição no Brasileirão, com 8 pontos, e vinha de dois jogos sem ganhar no campeonado: empatou em 0 a 0 com o Palmeiras e perdeu por 2 a 0 para o Botafogo. Voltou a vencer na última quarta-feira (1º), por 1 a 0, contra o Amazonas, na Copa do Brasil.

Escalações

Bragantino: Cleiton, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Luan Cândido, Nathan Mendes, Eric Ramires (Jadsom Silva), Gustavinho (Lincoln), Juninho Capixaba (Lucas Evangelista), Vitinho, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Helinho).

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña), Allan (Lorran), Igor Jesus (Luiz Araújo), De la Cruz, Gerson, Pedro e Bruno Henrique.