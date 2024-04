Gabigol volta aos treinos no Flamengo depois do fim da suspensão antidoping

Após um mês de afastamento, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi recebido no centro de treinamento do Flamengo nesta quarta-feira (30/04). O jogador estava impedido de treinar e jogar pelo clube desde 25 de março, em decorrência de alegações de dificultar um exame antidoping realizado em abril de 2023. No entanto, a defesa do jogador obteve um efeito suspensivo, permitindo que o atleta retornasse aos gramados.

O retorno de Gabigol ao Ninho do Urubu foi marcado por aplausos da comissão técnica, funcionários e colaboradores do Flamengo, conforme destacado em um vídeo publicado pelo clube. Nas imagens, o jogador é visto recebendo um abraço do técnico Tite.

Durante o período de suspensão, Gabriel continuou seus treinamentos em uma estrutura particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Gabigol e Tite conversam no retorno ao Flamengo (Marcelo Cortes / CRF)

O Flamengo anunciou a liberação do jogador para participar das competições representando o clube, após a obtenção do efeito suspensivo pela defesa do atacante, por decisão unânime.

Entretanto, o processo que envolve Gabigol ainda não está encerrado. O atleta foi suspenso por dois anos devido a acusações de fraude em um exame antidoping. A pena foi contabilizada a partir da data da coleta, no ano passado, e estava prevista para encerrar em 8 de abril de 2025. O jogador foi considerado culpado pela Justiça Desportiva Antidopagem em uma sessão que durou pouco mais de duas horas, com a decisão favorável à punição por 5 votos a 4.

Gabriel Barbosa foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping, com oficiais de coleta descrevendo seu comportamento como uma possível "fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle de dopagem".