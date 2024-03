Gabigol tem o nome incluído na lista de suspensão definitiva por autoridade de dopagem; veja

O jogador Gabigol, do Flamengo, foi suspenso pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A decisão foi tomada após o Tribunal de Justiça Antidopagem concluir o julgamento do caso.

Gabriel Barbosa recebeu uma suspensão de dois anos, desde 8 de abril de 2023 até 7 de abril de 2025, devido a uma tentativa de fraude no exame antidoping realizado no CT Ninho do Urubu no ano passado. Tanto o jogador quanto o Flamengo solicitaram um efeito suspensivo imediato e recorreram da decisão junto à Corte Arbitral do Esporte.

VEJA MAIS



De acordo com o artigo 342 do Código Brasileiro Antidopagem, a lista de atletas suspensos permanentemente é publicada pela ABCD em conformidade com as violações das regras antidoping. No entanto, essas decisões podem ser objeto de recurso, como é o caso de Gabigol.

Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido como Gabigol. (Reprodução)

A expectativa é que a resposta ao pedido de efeito suspensivo feito à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, seja dada dentro de duas semanas. Como resultado da suspensão, Gabigol não poderá participar das finais do Estadual nem da estreia na Libertadores.

Durante o período de suspensão, ele não terá acesso às instalações do Flamengo e realizará treinamentos físicos em casa, na Barra da Tijuca, onde dispõe de um campo e equipamentos de academia.