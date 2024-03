Antidoping: Entenda o que é o exame que condenou Gabigol por fraude

Por cinco votos a quatro, o atacante Gabigol foi suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem por fraude do exame antidoping. O jogador não pode mais treinar no Flamengo ou frequentar o Centro de Treinamento Ninho do Urubu.

O que é o exame antidoping que condenou Gabigol?

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os exames antidoping são procedimentos laboratoriais realizados em amostras de material biológico, como urina ou sangue, coletadas dos jogadores. Essas amostras são enviadas para análise em laboratórios autorizados e certificados pela Agência Mundial Antidoping - WADA-AMA. Na América do Sul, o único laboratório certificado é o Laboratório Brasileiro de Controle de Doping (LBCD), que fica no Polo de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Os exames podem ocorrer de forma aleatória, baseados em critérios determinados pelas entidades reguladoras, ou em situações específicas quando há suspeita de violação das normas antidoping.

O propósito dos testes antidoping é garantir que todos os competidores estejam em pé de igualdade e que o desempenho seja resultado do treinamento e habilidade, não de substâncias que possam artificialmente melhorar o rendimento.

O que pode ser pego no antidoping?

O antidoping no esporte abrange uma ampla gama de substâncias e métodos proibidos como: estimulantes; anabolizantes; diuréticos e agentes mascarantes; betabloqueadores; hormônios peptídicos e substâncias relacionadas.

Estas são apenas algumas das categorias de substâncias e métodos proibidos, mencionados a título de exemplo. É importante ressaltar que, devido à constante atualização feita pela Agência Mundial Antidopagem (WADA), os atletas devem manter-se informados para evitar o uso inadvertido de novas substâncias e métodos que tenham sido banidos.

Quais são as consequências para os atletas pegos no exame antidoping?

A identificação de um resultado positivo no teste antidoping pode ter consequências sérias na carreira de um atleta. Se for detectada a presença de alguma substância proibida, o atleta pode enfrentar sanções que variam desde penalidades até a proibição do esporte, conforme a gravidade da violação.

Por que Gabigol foi condenado?

A peça da acusação afirma que Gabriel tentou deliberadamente impedir o controle antidoping realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e ainda atrasou as coletas de sangue e urina, que foram feitas de maneira surpresa, no CT do clube, em 8 de abril.