Defesa de Gabigol consegue efeito suspensivo e jogador pode voltar a jogar pelo Flamengo; entenda

O jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo. O atacante foi condenado por fraude no exame antidoping pela agência brasileira antidopagem e estava afastado dos gramados desde fevereiro. Por meio das redes sociais, o clube carioca divulgou que a defesa do atleta conseguiu a liberação para que ele volte a atuar pelo Mengão.

“O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime”, informou o Flamengo nesta terça-feira (30) por meio do X [antigo Twitter].

No início da temporada, Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude no exame antidoping. De acordo com a acusação, o jogador teria se negado a realizar o exame. Assim, ficou determinado que o atacante só poderia retornar aos gramados no dia 8 de abril de 2025 - dois anos após a coleta.

A Justiça Desportiva Antidopagem ( TJD-AD) considerou Gabigol culpado no caso no dia 25 de fevereiro. A defesa do jogador afirma que ele realizou os exames de sangue, que são mais efetivos. Mas, no final, a corte decidiu pela condenação.

Gabigol teria dificultado a realização do exame e, segundo os oficiais de coleta, a prática do atacante é considerada "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".

Após a condenação, a defesa do jogador segue com os recursos para reverter a punição. Por último, os advogados do atacante conseguiram um efeito suspensivo no TJD-AD e Gabigol foi liberado para retornar às atividades pelo clube. A equipe alegou que o atleta estava sendo prejudicado por não poder trabalhar enquanto aguarda os recursos.