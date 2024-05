Jogador de futebol da Malásia é atacado com ácido e fica em estado grave

Um jogador de destaque do time de futebol da Malásia está em estado grave após um ataque com ácido que resultou em queimaduras de quarto grau, afetando sua pele, músculos e ossos. Faisal Halim, atacante do Selangor, foi atingido por um jato de ácido sulfúrico em frente a um shopping em Kuala Lumpur, no dia 5 de maio.

Autoridades médicas afirmaram que os movimentos e a fala de Halim foram prejudicados, e ele passará por mais cirurgias. Este incidente é o segundo ataque violento a um jogador de futebol malaio este mês. Na semana anterior, Akhyar Rashid, também da seleção nacional, foi alvo de ladrões armados em seu condomínio, sofrendo um corte de 4 cm na testa.

Halim, que também atua na seleção da Malásia, foi levado consciente a um hospital privado em Kuala Lumpur, mas sofreu graves queimaduras no rosto, pescoço, ombros, mãos e peito.

Os médicos diagnosticaram que Halim sofreu queimaduras de quarto grau, o que exigirá mais cirurgias. Ele está na UTI e seu estado está sendo monitorado de perto por especialistas. O movimento e a fala de Halim foram afetados pelo ataque, com o lado esquerdo de seu corpo e braço gravemente comprometidos, afetando seus movimentos e comunicação.

Queimaduras de quarto grau são classificadas como as mais graves, afetando a pele, tecidos subjacentes e até mesmo os ossos.

Fotos de Halim após o ataque foram amplamente compartilhadas online, chocando muitas pessoas. Ele foi visto sentado, coberto por uma toalha, visivelmente abalado e cercado por policiais e médicos, com grandes áreas de pele danificadas em seus braços e tronco.

Motivo desconhecido

O motivo por trás do ataque com ácido ainda não foi esclarecido, conforme afirmou a polícia. Atualmente, as investigações estão em andamento.

Dois homens, um com quase 30 anos e outro com 20 anos, foram detidos. A CNN procurou várias agências, incluindo a Associação de Futebol da Malásia e o órgão regulador nacional, para obter comentários adicionais sobre a condição de Halim e sobre medidas adicionais de segurança para os jogadores da seleção nacional após o incidente.

Políticos malaios, incluindo o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, expressaram preocupações sobre o ataque. Anwar, que visitou Halim no hospital, condenou o ataque e desejou ao jogador uma rápida recuperação e seu retorno ao futebol.

Halim estreou pela seleção da Malásia em 2019 e desde então contribuiu para a equipe se classificar para torneios regionais importantes, incluindo a Copa Asiática de Seleções de 2023, no Catar, onde marcou um gol importante no empate contra a Coreia do Sul. No final do ano passado, ele também foi responsável pelo gol da vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Quirguistão. O Selangor terminou em segundo lugar na Super Liga da Malásia na temporada passada, e a nova temporada começa este mês.