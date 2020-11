Apresentadora atacada com ácido por ex diz sofrer ofensas na web

Em 2008, a apresentadora britânica Katie Piper sofreu um ataque de ácido de um ex namorado. Na ocasião, ela teve ferimentos graves no rosto e perdeu a visão de um olho. Hoje, doze anos depois e 400ª cirurgias em seu processo de recuperação, ela diz que sofre ofensas na internet pela aparência.

"Você pode imaginar pelo que essa pessoa passou no passado para ter tanta raiva, ser dessa forma. Eu apenas me sinto mal por eles", afirmou em ao jornal The Mirror.

"Elas [as vítimas] não têm um sistema público de saúde e não têm os medicamentos que temos aqui. Então eu penso que não posso ficar triste, fico feliz em estar viva", acrescentou Katie, que relata não se abalar com comentários maldosos.

"Você pode ver dessa forma, ou pode dizer que é maravilhoso estar viva porque mulheres que sofrem ataques com ácidos em outros lugares acabam morrendo”, complementou a apresentadora.

O ex-namorado da apresentadora e um comparsa foram condenados à prisão perpétua, mas um deles deixou a prisão em 2018, cumprindo nove anos de sentença.