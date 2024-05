Ao vivo: assista Cametá x Moto Club-MA pela Série D do campeonato Brasileiro

A Série D do campeonato Brasileiro 2024 chega à sua 4ª rodada e o Cametá, que ainda não venceu na competição e que ocupa a última colocação no Grupo A2, recebe o Moto Club-MA, vice-líder da chave, ás 16h, no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá (PA).

O duelo colocará frente à frente os artilheiros Paulo Rangel, paraense, ex-Paysandu e Tuna e que hoje defende o Moto, contra Leandro Cearense, com passagens pela dupla Re-Pa e Tuna Luso Brasileira, que faz a sua estria no Cametá.

A partida também marca o retorno de um ídolo do Paysandu ao Estado do Pará. O ex-atacante Iarley, autor do gol do Papão contra o Boca Juniors, da Argentina, dentro da La Bonboneia, hoje atua como técnico do Moto Club e tenta manter a invencibilidade da equipe na competição.