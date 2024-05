Cametá goleia o Moto Club-MA, conquista a primeira vitória e deixa a lanterna da Série D com o Águia

O Cametá conquistou a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (19/05), o Mapará Elétrico goleou o Moto Club-MA, no Parque do Bacurau, pela 4ª rodada do grupo A2 e deixou a lanterna da Quarta Divisão nas mãos do Águia de Marabá.

A equipe paraense saiu na frente com Héricles, aos 4 minutos, após passe na área, o meia pegou o rebote e marcou o primeiro do Mapará. Já na reta final do primeiro tempo o clube paraense chegou ao segundo gol com o experiente Marlon, que cobrou falta com categoria, ampliando o marcador aos 38 minutos.

O time comandado por Júnior Amorim marcou o terceiro gol, após Fininho invadir a área e ser derrubado pelo defensor do clube maranhense. Héricles cobrou deslocando o goleiro e fez a festa com o torcedor do Mapará aos 18 minutos da segunda etapa.

A equipe paraense não tirou o pé do acelerador e marcou o quarto gol com Acará, aos 31 minutos. A bola foi cruzada na área por Pedrinho pelo lado esquerdo, Acará cabeceou, a zaga tirou e sobrou mais uma vez para o jogador do Cametá, que de cabeça, balançou a rede do Papão. A equipe maranhense descontou o placar com o artilheiro paraense Paulo Rangel, de pênalti, fechando o jogo em 4 a 1 para o Mapará.

Com o resultado, o Cametá chegou aos 4 pontos e subiu três posições. O clube paraense agora é o 5º colocado e deixou a lanterna para o Águia de Marabá, que possui apenas 2 pontos e ainda não venceu na Série D. O próximo jogo do Mapará Elétrico será no domingo (26/05), às 16h, contra o Maranhão-MA, no Parque do Bacurau.