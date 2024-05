Cametá acerta retorno de Leandro Cearense para a Série D do Brasileirão

Ele voltou! Após cinco temporadas, o atacante Leandro Cearense retorna ao Cametá para a disputa da Série D do Brasileirão neste ano. O acerto, ainda não oficializado pelo Mapará Elétrico, foi confirmado pelo próprio jogador, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal nesta quarta-feira (15).

Esta será a quarta passagem do atacante de 38 anos no Cametá. Foi no time do nordeste do Pará, inclusive, que o jogador ganhou visibilidade, durante a temporada de 2010. Nos anos seguintes, o jogador esteve no elenco do Mapará em 2011 e 2019.

O último clube de Leandro Cearense havia sido a Tuna Luso, por onde disputou o Campeonato Paraense de 2024 e conquistou a Copa Grão-Pará. Com a camisa da Águia Guerreira, o jogador realizou oito partidas e marcou dois gols.

Além da Tuna, o experiente Leandro Cearense acumula passagens por Remo e Paysandu. Na dupla Re-Pa, o jogador conquistou os campeonatos paraenses de 2014, 2016 e 2017. Somente pelo Papão, o jogador fez parte do elenco que ganhou a Copa Verde de 2016.

Além da dupla Re-Pa, Leandro Cearense já passou por outras diversas equipes do Pará. O atacante atuou pelo Vila Rica, Abaeté, Santa Cruz de Cuiarana, Castanhal, Bragantino, Capitão Poço, Caeté e Santos. O jogador rodou o país também e defendeu o Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Nacional-AM, Fortaleza-CE, Água Santa-SP, ABC-RN, Novo Hamburgo-RS, ASA-AL, Moto Club-MA, Icasa-CE e Trem-AP.

No Cametá, Leandro terá o desafio de tirar a equipe de uma posição delicada na tabela. Atualmente, o Mapará é o lanterna do Grupo A2 da competição, com apenas um ponto conquistado em três rodadas. O próximo duelo do time do nordeste do Pará será contra o Moto Club-MA, em casa, no domingo (19), às 16h.