Debaixo de chuva, Tuna Luso vence o São Francisco e conquista o título da Copa Grão Pará

A Tuna Luso confirmou o favoritismo e venceu o São Francisco na noite desta quinta-feira (11), pela final da Copa Grão Pará. Os dois times se enfrentaram no gramado do Mangueirão, que viu o Leão Santareno sair na frente, ceder o empate e a vitória à Águia Guerreira. Edgo marcou para o São Francisco, enquanto Jayme e Dedé fizeram para a Tuna. A conquista garantiu ao time uma vaga na primeira fase da Copa do Brasil de 2025.

Os dois times faziam um jogo bastante parelho, com poucos lances incisivos e arrancadas insistentes pela linha de fundo. Em uma das invertidas, o São Francisco ganhou o escanteio pela esquerda. Na cobrança, a bola bateu no braço do lateral-esquerdo Renan. Imediatamente o árbitro apontou o centro da área e assinou a penalidade, convertida com eficiência por Edgo, abrindo o placar no Mangueirão.

Confira as imagens da decisão

A vantagem deixou o time do técnico Samuel Cândido mais à vontade, trocando passes no meio-campo e chamando o adversário para o jogo à espera do fim do primeiro tempo, mas antes do árbitro apontar o centro de campo, a Tuna Luso chegou ao empate aos 49, em jogada de Gabriel Furtado pela esquerda e conclusão de Jayme, de cabeça, deslocando por completa o goleiro Gustavo.

Na etapa complementar, os dois times vieram com mudanças. Do lado tunante, Leandro Cearense deu lugar para Chula. Já na equipe santarena, Edgo, autor do gol, saiu para a entrada de André Rosa. Logo no início da partida, Renan foi expulso, desfalcando a Tuna Luso, agora com 10 em campo. Apesar do desfalque numérico, o time se manteve ofensivo, ganhando a maior parte das jogadas individuais. Aos 17, o técnico Júlio César Nunes tirou Gabriel Furtado para o lugar de Pedrinho.

A mudança mudou a partida e logo em seguida à troca, a Tuna Luso chegou ao segundo gol com Dedé, de cabeça. O zagueiro completou cobrança de falta na área e subiu sozinho, virando a partida em favor da Águia Guerreira. O São Francisco quase empata a partida com Ramonzinho, mas o lateral chegou atrasado no cruzamento de Negueba pela esquerda.

Nos minutos finais, os jogadores da Águia fizeram bastante "cera", inflamando o árbitro a conceder sete minutos de acréscimos, que não ajudaram o São Francisco a reagir, decretando a vitória e o título para a Tuna Luso Brasileira. A Copa Grão Pará reuniu os times eliminados na fase final do Campeonato Paraense. Além da vaga na primeira fase da Copa do Brasil de 2025, o representante paraense terá direito a uma cota financeira de R$ 787,5 mil, além de enfrentar o Campeão Paraense na Supercopa Grão Pará de 2025.