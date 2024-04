Prestes a disputar semifinal da Copa Grão-Pará, técnico da Tuna dispara: ‘Queremos esse título’

A Tuna Luso se prepara para mais um desafio estadual em busca de uma grande chance para ser incluída no calendário do clube no próximo ano. A Águia do Souza enfrenta o Santa Rosa nesta quinta-feira (4), em partida válida pela semifinal da Copa Grão-Pará, competição que garante uma vaga na Copa do Brasil 2025 ao vencedor.

O técnico da equipe Lusa, Júlio César Nunes, declarou que a competição, realizada em jogos únicos no estilo “mata-mata”, agora é o grande foco da equipe cruz-maltina. “A semana foi muito forte e o nosso foco total é no jogo contra o Santa Rosa. Sabemos que é um jogo bem difícil, pois é jogo único. O adversário tem se preparado para esse grande jogo e precisamos estar atentos para evitar ser surpreendidos. A chave está virada e a Copa Grão-Pará é muito importante para o clube. Queremos a vaga na final e depois conquistar esse título”, declarou.

VEJA MAIS

A equipe da Tuna chega para a Copa Grão-Pará já na semifinal por ter avançado até a penúltima fase do Parazão, tendo sido eliminada pelo Clube do Remo. A Águia do Souza chegou a ter boas chances na partida contra a equipe azulina, mas não conseguiu finalizar e acabou sendo eliminada na semifinal do Paraense.

Segundo o meio campista Germano, os ajustes para não terem erros no próximo jogo, já foram realizados pelo professor Nunes. “A gente fez dois grandes jogos contra o Remo, mas infelizmente não nos classificamos para a final [do Parazão]. Agora vamos disputar a Grão-Pará e sabemos das dificuldades que vamos encontrar em jogo. O Júlio fez ajustes para a partida para que a gente possa conseguir a classificação”, disse.

O grande vencedor da Copa Grão-Pará, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025, conquista também uma cota mínima de participação no torneio, valor que se aproxima de R$ 800 mil.