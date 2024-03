Após eliminação, capitão da Tuna fala em frustração e orgulho

Apesar da Tuna ter sido eliminada pelo Remo, ao perder na ida e na volta nas semifinais do Parazão 2024, a equipe tunante deu trabalho ao Leão. Foram dois jogos intensos em que o time cruzmaltino buscou a classificação para as finais o tempo todo. Para 2025, a Tuna já garantiu vaga na Série D.

Em entrevista à TV Cultura do Pará, ainda na beira do campo, o zagueiro Marlon revelou que o sentimento é de frustração, mas também de orgulho. “A gente deixa o campeonato um pouquinho frustrado porque queríamos chegar na final pelo elenco que a gente tem, pela comissão e pela diretoria, que faz todos os esforços para pagar a gente. Eu estou muito orgulhoso do nosso grupo que lutou até o final e não desistiu mesmo com um a menos. Infelizmente futebol é isso, você erra e acaba tomando gol”, afirmou o capitão tunante.

COPA GRÃO-PARÁ

Com a eliminação do estadual, a Tuna irá disputar a Copa Grão-Pará e terá a chance de garantir vaga na Copa do Brasil 2025. Ciente disso, Marlon afirma que a Lusa vai forte para buscar mais uma participação em competição nacional no ano que vem. “Agora é levantar a cabeça, temos a Copa Grão-Pará e vamos muito forte porque sabemos que dá vaga na Copa do Brasil. Acho que é a única coisa que está faltando para a Tuna ter calendário cheio. Nós já conseguimos a Série D”, ressaltou o jogador.