Zagueiro da Tuna, Wander passará por cirurgia no braço após lesão no jogo contra o Remo

Uma imagem forte marcou o final do jogo entre Remo e Tuna Luso no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense, do último domingo (31). O zagueiro Wander deixou o estádio Mangueirão de ambulância após uma lesão no braço. Na manhã desta segunda-feira (1°), a Águia do Souza informou que o jogador precisará passar por uma cirurgia.

Ainda segundo informações do clube, Wander teve uma fratura do úmero do braço esquerdo. Com isso, o zagueiro passará por um procedimento cirúrgico para reparar a lesão nesta segunda-feira, às 17h.

"O atleta Wander Pereira sofreu uma fratura de úmero no braço esquerdo na partida contra o Clube do Remo, ele está nesse momento em observação no hospital Beneficente Portuguesa. O jogador terá que passar por uma cirurgia no local da fratura. O procedimento está marcado para ocorrer hoje, às 17h. O estado de saúde do atleta é estável", informou a Tuna.

O episódio ocorreu no último lance do jogo entre a Águia do Souza e o Leão Azul. Henrique saiu em velocidade e chutou para o gol de Iago Hass. Em uma tentativa de interceptar a bola, Wander deslizou no gramado, no entanto, o jogador azulino acabou pisando no braço do tunante.

Jogador lesionou o braço no jogo contra o Remo (Reprodução / TV Cultura)

O zagueiro ficou jogado no chão e pediu atendimento médico. Após a chegada dos profissionais, foi constatado que o caso era mais delicado e Wander precisou sair de ambulância do estádio direto para o hospital.

Ainda não se sabe exatamente quanto tempo o jogador ficará em recuperação, mas ele vai ficar fora dos próximos compromissos da Tuna Luso. O tempo de recuperação para lesões no úmero do braço pode variar de seis semanas ou três meses, a depender da gravidade do caso.

A Tuna foi eliminada pelo Remo na semifinal do Campeonato Paraense. A equipe azulina havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 e superou novamente a Águia do Souza neste domingo (31) por 2 a 0.