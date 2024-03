Finalistas do Parazão: Remo e Paysandu decidem título do estadual; veja tudo sobre a final

Os finalistas do Campeonato Paraense estão definidos! Remo e Paysandu se enfrentam na decisão do Parazão. O Leão Azul chega à sua terceira decisão seguida, enquanto o Papão retorna à briga pelo título após cair na semifinal de 2023.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não confirmou as datas da final do Parazão, mas os duelos de ida e volta devem ocorrer entre os dias 7 e 14 de abril, no estádio Mangueirão - estas são as datas previstas na tabela básica do torneio.

Com isso, a dupla Re-Pa irá se enfrentar quatro vezes em 12 dias. Isso porque as equipes também vão disputar uma vaga na final da Copa Verde nos dias 3 e 10 de abril.

A última final entre os dois ocorreu em 2022. Na ocasião, o Remo saiu campeão após vencer o primeiro jogo por 3 a 0 e perder na partida de volta por 3 a 1. O Paysandu é o maior campeão do Parazão, com 49 títulos. Já o Leão Azul é o segundo maior vencedor, com 47 taças.

Campanhas

O Paysandu avançou para a final do Campeonato Paraense após vencer o Águia de Marabá por 4 a 0 no último sábado (30), na Curuzu. Na partida de ida, os times empataram em 1 a 1. Com isso, o Papão se recupera do tropeço que teve na edição do último Parazão, quando caiu diante no Azulão na semifinal.

A equipe bicolor teve a melhor campanha no campeonato e chega à final de maneira invicta, com nove vitórias e três empates. Com isso, os bicolores terão o mando de campo do jogo de volta da final.

O Remo oscilou no Parazão e vai para a grande decisão após ter que superar uma crise. Mesmo com apenas uma derrota na primeira fase, justamente diante da Tuna, o time não convenceu dentro de campo e trocou de técnico: saiu Ricardo Catalá, chegou Gustavo Morínigo. O Leão Azul reagiu com o paraguaio, passou pelo Santa Rosa e pela Tuna no mata-mata até chegar à final.

Agenda

Final do Campeonato Paraense

Jogo 1: Domingo, 7 de abril - Remo x Paysandu - Mangueirão (a confirmar)

Jogo 2: Domingo, 14 de abril - Paysandu x Remo - Mangueirão (a confirmar)