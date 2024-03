Paysandu goleia o Águia de Marabá na Curuzu e garante vaga na final do Parazão; vídeo

O Paysandu despachou o Águia de Marabá na segunda partida da semifinal do Campeonato Paraense. A vitória veio com uma sonora goleada pelo placar de 4 a 0, em plena Curuzu. Leandro Vilela, Lucas Maia, Nicolas e Carlão assinaram os gols da classificação à grande final do Parazão. Os bicolores agora aguardam o vencedor do confronto entre Remo e Tuna, para conhecer o adversário na decisão do título.

1º Tempo

O primeiro tempo começou eufórico para os bicolores, que se lançaram ao ataque desde os minutos iniciais. Aos 5, Leandro Vilela quase abre o placar após chute perigoso de fora da área. Logo em seguida, aos oito, uma falta na entrada da área do Águia selou o destino bicolor e um belo lance ensaiado entre Jean Dias e Leandro Vilela. A cobrança ensaiada abriu toque em Leandro Vilela, que recebeu na área, tirou o zagueiro e tocou por cima do gol, abrindo o placar na Curuzu.

Após o gol, Jean Dias acabou sentindo dores e foi substituído por Edinho. A mudança, no entanto, não afetou o ímpeto bicolor, que seguiu dominando a partida com toques rápidos no meio-campo e investidas sistemáticas pelas laterais. Embora o Paysandu estivesse à vontade, depois dos 15 o ritmo ofensivo diminuiu, mas a qualidade das finalizações permaneceu. Aos 42, em nova bola parada cobrada por Edinho, Lucas Maia pulou entre os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes, ampliando o placar a favor do Papão da Amazônia.

2º Tempo

No retorno do intervalo, o Águia fez algumas mudanças para tentar reforçar o time. Entraram Di Maria e Elielton nos lugares de Wander e Iury Tanque, mas foi o Papão que mostrou resultado em mais um gol de bola parada, desta vez convertido por Nicolas, aos três minutos, de pênalti, dando ao placar o status de goleada. Só com o placar em 3 a 0, o Paysandu mexeu no time. Entraram Robinho e Carlão nos lugares de Biel e Lucas Maia.

O Paysandu se portou como franco protagonista da partida, amassando o adversário, que pouco reagia. Aos 14, Daelson recebeu cruzamento na pequena área, mas Matheus Nogueira evitou o que seria o primeiro gol do Águia de Marabá. Em seguida, o Azulão teve cobrança de escanteio, mas a zaga bicolor afastou a bola. A resposta bicolor foi a pior possível para os marabaenses. Carlão ampliou o placar aos 21, Robinho avançou pela esquerda e cruzou na grande área para o cabeceio certeiro de Carlão. Paysandu 4 a 0.

A goleada vibrante fez Hélio dos Anjos mudar bastante o time. Nicolas e Vinícius Leite deixaram o gramado para as entradas de Leandro e Ruan Ribeiro. No lado do Azulão, Soares, Daelson e Kaíque foram acionados nos lugares de Bruno Limão, Filipe Braga e Alan Maia. A partir daí, o Papão fez um jogo de testes, colocando jogadores com pouca rodagem para correr em campo diante da cansada equipe do Águia, que pouco conseguiu reagir diante do entrosamento adversário.

A partir daí, o jogo ficou monótono, com o Paysandu dominando todas as ações da partida, criando uma outra oportunidade, mas sem a mesma obrigação de finalizar, haja vista a ampla vantagem, fora o baile. Assim, aos 45, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira decretou o fim da partida e a classificação do Paysandu para a grande final do Campeonato Paraense.

Ficha Técnica

Data: 30/03/2024

Hora: 17h

Local: Curuzu

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Victor Hugo Imazu dos Santos

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Gols: 13' 1T (Leandro Vilela) 43' 1T (Lucas Maia) 3' 2T (Nicolas) 21' 2T (Carlão)

Cartões Amarelos: Bryan Borges (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson; Wanderson, Lucas Maia (Carlão), Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira, Biel Fonseca (Robinho); Vinícius Leite (Ruan Ribeiro), Jean Dias (Edinho) e Nicolas (Leandro).

Técnico: Hélio dos Anjos

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão (Daelson), David Cruz, Betão, Alan Maia (Soares); Júnior Dindê, Filipe Braga (Kaíque), Hitalo; Braga, Iury Tanque (Elielton) e Wander (Di Maria).

Técnico: Mathaus Sodré