Com Tuna e Águia de Marabá, confrontos da Copa Grão-Pará estão definidos; confira

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Paraense, Tuna Luso e Águia de Marabá focam agora na Copa Grão-Pará. O torneio estadual dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2025. A competição já havia começado com os eliminados das quartas de final do Parazão: Santa Rosa, São Francisco, Bragantino e Caeté.

A competição é no formato de jogos únicos, todos mata-mata. O São Francisco encarou o Bragantino em Castanha e venceu por 6 a 4 na rodada inicial. Já o Santa Rosa foi até Bragança para enfrentar o Caeté. Após empatarem em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis e o Santinha levou a melhor, marcando 3 a 1.

Assim, após o Águia de Marabá cair diante do Paysandu no Parazão e a Tuna Luso perder para o Remo, os confrontos das semifinais da Copa Grão-Pará estão definidos.

O Santa Rosa vai encarar a Tuna na primeira semifinal. Já o Bragantino vai enfrentar o Águia de Marabá, que faz uma excelente campanha na Copa do Brasil deste ano. As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas devem ocorrer na próxima semana.

Conflito

Inicialmente, o torneio estadual iria valer, além da Copa do Brasil, duas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, alguns clubes não aprovaram a ideia e, após um congresso técnico entre a FPF e os times paraenses, foi decidido pelo atual formato.

Ficou decidido que as equipes que chegaram até a semi do Parazão e não tivessem divisão já estariam garantidas na Série D. Assim, a Águia do Souza e o Azulão ainda têm calendário após o estadual.

O campeão da Grão-Pará, além da vaga na Copa do Brasil, ainda vai garantir a cota da competição nacional, que deve ultrapassar os R$ 780 mil.

Confrontos da Copa Grão-Pará

Tuna Luso e Santa Rosa - a definir

Águia de Marabá e São Francisco - a definir