Goleiro defende três pênaltis, Santa Rosa vence o Caeté e se classifica na Copa Grão-Pará

O Santa Rosa, no ano do seu centenário e retorno à elite do futebol paraense, segue fazendo história. A equipe de Icoaraci venceu o Caeté, no Estádio Diogão, em Bragança, nordeste paraense, por 3 a 1 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Com o triunfo, o Macaco-Prego se classificou para a segunda fase da Copa Grão-Pará.

Em um jogo com oportunidades de gols para os dois lados, Caeté e Santa Rosa não saíram do zero no Diogão, pelo mata-mata da Copa Grão-Pará 2024. As equipes eliminadas do Parazão, estão na disputa da competição que dará ao campeão, a chance de representar o Estado do Pará na Copa do Brasil 2025.

VEJA MAIS

A equipe de Icoaraci comandada pelo técnico Netão, avançou de fase e segue o sonho de chegar à competição nacional. Destaque para o goleiro Afonso, de 25 anos, que na decisão de pênaltis, chamou a responsa e defendeu três cobranças para o Santa Rosa, que converteu com os jogadores Laércio, Vagner Ficha e Cristian Moura.

Santa Rosa é o segundo clube classificado na Copa Grão-Pará (Reprodução / Youtube / Futebol Paraense)

Com a classificação, o Santinha avança na Copa Grão-Pará e, assim como o São Francisco de Santarém, que eliminou o Bragantino, aguarda os perdedores das semifinais do Parazão entre Remo x Tuna e Paysandu x Águia de Marabá, para compor a outra fase da Copa Grão-Pará 2024.