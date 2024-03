Parazão: Vestido de Sheik no Baenão, ex-presidente do Paysandu comemora classificação do Santa Rosa

O Santa Rosa, equipe de Icoaraci, Distrito de Belém, conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paraense, no ano do seu centenário, ao vencer o Tapajós por 1 a 0, no Baenão, pela última partida da primeira fase do estadual. O clube possui como um de seus administradores o ex-presidente do Paysandu Luiz Omar Pinheiro, que vestido de “Sheik”, comemorou a passagem da equipe à próxima fase do Parazão no gramado do Baenão.

O ex-mandatário do Paysandu ficou bastante eufórico com a classificação do Santa Rosa. Luiz Omar Pinheiro falou da administração à frente do clube e afirmou que o Macaco-Prego vai brigar pelas vagas na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série D em 2025.

“O homem que tem estrela na vida é difícil segurar. Mas minha estrela não brilha sozinha, pois sou um homem bom, bom filho, bom marido e bom amigo e tudo somado me faz um bom administrador e administrando, o sucesso vem. Ficamos felizes com o Santinha no ano do seu centenário, que vai brigar pelos nossos objetivos que é a Série D e a Copa do Brasil”, disse, em entrevista ao perfil Futebol Paraense, no Instagram.

A equipe do Santa Rosa terminou a primeira fase do Parazão na 6ª colocação com 11 pontos conquistados. O clube retornou à elite do futebol paraense após 13 temporadas e conquista uma classificação histórica para agremiação.

Mas para brigar por todos os objetivos, o Santinha precisa passar pelo Remo, adversário da equipe nas quartas de final do Parazão. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. A tabela detalhada desta fase será divulgada nesta semana pela Federação Paraense de Futebol (FPF).